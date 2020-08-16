Trabzonspor sahaya iniyor

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanıp, Süper Lig'de ikinci olduğu sezonun ardından yeni dönem çalışmalarına yarın başlayacak.

A Takım bünyesindeki tüm oyuncular antrenmanda yer alacak. Lig kısa süre içinde başlayacağı için teknik direktör Eddie Newton antrenmanda kalabalık bir oyuncu grubuyla çalışmamayı tercih ediyor.



GENÇLER YANDA

Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton, bu sezon kullanacağı A Takım oyuncularıyla çalışmalara başlayacak. Genç oyuncular ise bu sezon A Takım ile idmana çıkmayacak, aynı saatte, aynı antrenman programı ve taktikle yan sahada çalışacaklar.

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