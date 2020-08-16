Trabzonspor'da Nwakaeme: Şampiyonluğu kazanacağım
Fırtına'da Anthony Nwakaeme'nin yaşı ilerlese de performansı gerilemiyor. Teklifler alan Nijeryalı yıldız, menajerine “Gitmeyi düşünmüyorum” dedi. Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
Her sezon üzerine koyarak oynayan Nijeryalı yıldız, etkili futbolcuyla teklifler de alıyor. Sözleşmesinde "6 milyon euro'ya gider" maddesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya bu rakamı öneren olmasa da teklifler geliyor. Ancak Nwakaeme, menajerine "Gitmeyi düşünmüyorum. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Burada bir de şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz sezon yönetimden zam istediği, bu talebi geri çevrilmediği için de Fırtına'da çok mutlu olduğu biliniyor. Bu sebeple gelen tekliflere kulak vermiyor.
Nwakaeme, bordo-mavili formayı 74 defa taşıdı. 25 gol, 22 asistle oynadı. 47 gole direkt etkisi oldu.
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