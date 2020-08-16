16 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Marcone’de işler karıştı

Marcone’de işler karıştı
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

'un kadrosuna katmak istediği İvan Marcone'de ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Ancak fazla bir ilerleme kaydedilemedi.

Arjantin ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 2 milyon dolar istiyor. Maçların yüzde 70'inde oynaması halinde ise bonservisinin kalan yarısının 3 milyon dolara satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye yazılmasını talep ediyor. Bordo-mavili yönetim ise mevcut şartları ağır buluyor.


CAMPI: KEŞKE BİZE GELEBİLSE
karadeniz ekibinde Gaston Campi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor ancak Arjantinli futbolcu, vatandaşı İvan Marcone hakkında açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki stoper "Obi Mikel gittikten sonra orta sahada bir boşluk oldu. Marcone'nin buraya gelip kendini Avrupa sahnesine göstermesini isterdim. Arjantinli futbolculara burada büyük ilgi var" dedi.

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