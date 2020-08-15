Trabzonspor'a İngiltere'den sağ kanat! Transferi Newton bitirecek

Trabzonspor, Celtic’in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki hücum oyuncusu Oliver Burke için WBA ile sıkı pazarlıkta. İngiltere’de büyük saygı gören Eddie Newton da kişisel bağlantılarını devreye soktu.

Trabzonspor hücum çeşitliliğini artırmak için transferde Oliver Burke isminden vazgeçmiyor. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki sağ kanat için kulübü West Bromwich Albion ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, genç yıldızı kiralamak için İngiliz ekibinin yöneticileriyle kıran kırana pazarlıklarına devam ediyor. Oliver Burke ile bir dönem formasını giydiği Celtic de devrede. Ancak teknik direktör Eddie Newton, İngiltere'deki şahsi bağlantılarını ve nüfuzunu kullanarak genç ismin rotasının Trabzonspor olmasını sağlayacak.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Oliver Burke kariyeri boyunca İngiltere, Almanya, İskoçya ve İspanya tecrübelerini tattı. Ancak bir türlü kendisinden beklenilen patlamayı gerçekleştiremedi. İskoç futbolcu, tıpkı Crystal Palace'tan Trabzonspor'a gelip dünya devlerinin listesine giren Alexander Sörloth gibi kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Karadeniz temsilcisi, oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı, West Bromwich Albion ile de istenilen mesafe kat edilirse transferi gerçekleşecek. Burke geçtiğimiz sezon Alaves'te 31 karşılaşmada forma giydi. 1 defa ağları sarsarken 2 de asist yaptı.

DRIPLINGI INANILMAZ

Burke 1.88 boyunda ve 74 kilo. Tam bir sprinter olan 23 yaşındaki futbolcunun dripling yeteneği çok gelişmiş. Maç başına 3.4 gibi inanılmaz bir dripling ortalaması var. Hızıyla rahat adam eksiltiyor. Geliştirmesi gereken özelliği pas konusunda. Potansiyeline oranla beklenilen sıçramayı yapamamasında pas istatistiklerinin düşük olmasının sebebi büyük.

DİĞER