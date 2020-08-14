14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Newton'dan Jönsson'a ret!

Newton'dan Jönsson'a ret!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile 'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi.

ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile 'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi. İngiliz hocanın, Danimarkalı ön liberoyu "Sistemimize uygun değil, o bölgede daha hırçın bir oyuncu istiyorum" sözleriyle reddettiği kaydedildi.

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