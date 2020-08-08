Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transfer iddialarına yanıt verdi. Ağaoğlu, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ismi İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'la anılan Uğurcan Çakır'la ilgili konuştu. Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'Başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.

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