Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transfer iddialarına yanıt verdi. Ağaoğlu, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ismi İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'la anılan Uğurcan Çakır'la ilgili konuştu. Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'Başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz." ifadesini kullandı.
Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama