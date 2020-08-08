08 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması

Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Başkanı , Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transfer iddialarına yanıt verdi. Ağaoğlu, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var" ifadelerini kullandı.

Başkanı , ismi İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'la anılan Uğurcan Çakır'la ilgili konuştu. Ağaoğlu, Spor'a yaptığı açıklamada, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'Başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.

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