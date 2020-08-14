14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Ampadu'ya göz koydu!

Transfer harekatı! Fırtına genç yıldızın peşinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Trabzonspor, Chelsea’nin geçen sezon Leipzig’e kiraladığı genç stoper Ampadu ile ilgileniyor. 19 yaşındaki futbolcu için Maviler’e kiralama teklifi sunan Fırtına, artık ekibinin cevabını bekliyor.

Trabzonspor, Eddie Newton'un bir dönem scout şefi olarak çalıştığı Chelsea'nin bırakmayı düşündüğü oyuncularla özel olarak ilgileniyor. ekibine, elden çıkarmak istediği oyuncuları soran bordo-mavililer gelecek cevaba göre hareket edecek. Ancak yönetimin cevap beklemeden özel olarak ilgilendiği bir oyuncu var; o da Gallerli Ethan Ampadu. Fırtına, geçtiğimiz sezon Leipzig'e kiralanan ancak beklenen forma şansını bulamayan 19 yaşındaki ismi kiralık olarak kadrosuna katmak amacında. Chelsea'ye bu doğrultuda bir ön teklif sunan bordo-mavililer gelecek cevaba göre satın alma opsiyonu için de yeni bir teklif yapmayı planlıyor.

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