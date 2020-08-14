Newton'un önceliği felsefe

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun son iki karşılaşmasına çıkan Eddie Newton bu kısa performansı ve geleceğe yönelik fikirleriyle yönetimi etkilemişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi yaptıkları görüşmelerin ardından Eddie Newton'u takımın başına getirmişti. 47 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonrası tatile çıkmıştı. Önce Bodrum'a giden sonra tatilinin son günlerini Türk eşi Zeliha Kılıç'ın memleketi Konya'da geçiren İngiliz hoca önceki gün Trabzon'a geldi. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede "Takıma bir felsefe yükleyeceğiz. Transferleri kampa yetiştirmemiz önemli. Ne kadar çabuk gelirlerse o kadar kolay öğrenirler" dedi.



İNGİLİZ AĞIRLIĞI

Eddie Newton'un transferler kadar bir başka önemli işi de ekibini kurmak olacak. 47 yaşındaki çalıştırıcının teknik kadrosunun önemli bölümü İngiltere'den gelecek. Yerli bir yardımcı da köprü görevi üstlenecek. 1 hafta içinde Eddie Newton yardımcılarını açıklayacak.

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