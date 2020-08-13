Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim...
Bu sezon Başakşehir'in ardından ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor gelecek yıl şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Kadrosuna Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u katan bordo-mavililerde transfer harekatı sürüyor. Bol alternatifli kadro kurmak isteyen bordo-mavililerin gündeminde tam 10 isim var. İşte o isimler...
TRABZONSPOR, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak Marlon ile birlikte 5 oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerin harekatı sürecek. Karadeniz temsilcisinin en az 5 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor. Alınacak isimlerin mevkileri de belli. Bordo-mavililer, 1 forvet, 1 orta saha, 2 stoper ve 1 kanat oyuncusunu kesin olarak transfer edecek. Gelecek sezon fikstürün yoğun olması sebebi ile rotasyon oyuncuları da alınacak. İşte son durumlar:
STİVEN MENDOZA (SOL KANAT-AMIENS)
Le10 Sports, 28 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe ve Porto'dan sonra Trabzonspor'un da kanca attığını yazdı. Karadeniz Fırtınası 2 milyon euro önerdi, Amiens 3 istiyor.
OLİVER BURKE (SAĞ KANAT-WBA)
Trabzonspor 23 yaşındaki hücum oyuncusunu çok istiyor. Sörloth gibi fırsat transferi olarak görülüyor. Ancak Celtic bu transferde bir adım önde.
SOFİANE DİOP (FORVET-MONACO)
20 yaşındaki genç yetenek gelecek vaat ediyor. Fırtına kiralama teklifi yaptı ancak Fransız kulübü olumsuz yanıt verdi. Transferi zor görülüyor.
ALBİAN AJETİ (FORVET-WEST HAM)
Premier Lig'de aradığı çıkışı bir türlü yakalayamadı. İsviçreli oyuncu için fırsat kollanıyor. Trabzonspor tekliflerini yaptı, cevap bekleniyor.
SKOV OLSEN (SAĞ KANAT-BOLOGNA)
Müthiş bir potansiyel. Uzun süredir Trabzonspor'un ilgi alanında. Ancak İtalyan kulübü kiralama tekliflerine henüz sıcak yaklaşmıyor.
M. ELNENY (ORTA SAHA-ARSENAL)
Obi Mikel sonrası orta sahayı toparlayacak isim olarak düşünüldü. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak bakmadığı öğrenildi.
M. NAKAMBA (ORTA SAHA-A. VILLA)
Trabzonspor'da Eddie Newton'ın ısrarla istediği isimlerden biri. Ada'dan kopmak istemiyor. Bordo-mavililer ise doğru anı bekliyor.
NİNO (STOPER-FLUMINENSE)
Trabzonspor, Marlon transferinde Fluminense ile güçlü bağlar geliştirdi. Stopere alınacak 2 isimden biri Nino olabilir. 23 yaşındaki savunmacı için temaslar artacak.
HADEBE (STOPER-Y. MALATYA)
Karadeniz ekibi önceliği farklı stoperlere verdi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'daki performansı ve ligi bilmesi sebebiyle bir adım öne çıkıyor.
AMPADU (STOPER-CHELSEA)
Eddie Newton, Chelsea'deki kişisel bağlantılarını kullanarak onu getirmeye çalışıyor. 19 yaşındaki oyuncunun piyasasının yüksek olması transferi zorlaştırıyor.
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