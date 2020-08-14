Estudiantes’ten Sosa’ya eleştiri

Trabzonspor gelecek sezon devam etmek istediği Jose Sosa'dan hala cevap beklerken yetiştiği kulüp olan Estudiantes'ten de aynı tepki geldi.

Estudiantes Başkanı Veron, 35 yaşındaki tangocuya ve menajerine tepki göstererek, "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi. Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız ancak Arjantin'deki ekonomik şartları eleştiren temsilcisinin sözlerine anlam veremiyorum" diye konuştu.

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