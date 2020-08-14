14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Estudiantes’ten Sosa’ya eleştiri

Estudiantes’ten Sosa’ya eleştiri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

gelecek sezon devam etmek istediği Jose Sosa'dan hala cevap beklerken yetiştiği kulüp olan 'ten de aynı tepki geldi.

Başkanı Veron, 35 yaşındaki tangocuya ve menajerine tepki göstererek, "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi. Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız ancak Arjantin'deki ekonomik şartları eleştiren temsilcisinin sözlerine anlam veremiyorum" diye konuştu.

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