14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Fırtına’dan 16 imza birden

Fırtına’dan 16 imza birden
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

kendi alt yapısından yetiştirdiği genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladı. Önce sağlık kontrolünden geçen 16 genç oyuncu ardından profesyonel yapıldı.

İşte Karadeniz devinin profesyonel sözleşme imzaladığı oyuncular: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, Emir Uzun, Emircan Birinci, Emirhan Zaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.

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