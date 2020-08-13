13 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'da Sosa gerçeği

İşte Trabzonspor'da Sosa gerçeği
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Karadeniz ekibi, sözleşmesi biten oyunculardan Jose Sosa'ya son teklifini iletmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun hala bir yanıt vermemesi camiada hayal kırıklığına yol açtı.

Karadeniz ekibi, sözleşmesi biten oyunculardan Jose Sosa'ya son teklifini iletmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun hala bir yanıt vermemesi camiada hayal kırıklığına yol açtı. Yönetimin kısa bir süre daha bekleyecek. Ancak bu sürede alternatif isimlerle görüşüyor 35 yaşındaki futbolcunun, teklife sessiz kalması taraftarı üzdü. Menajerinin de İstanbul kulüplerinin kapısında dolaştığı haberleri can sıkıyor. İşte madde madde Sosa'da yaşananlar...

Yönetim pandemi öncesi 2 milyon 250 bin euro önerdi.
Jose Sosa sezon sonunu işaret ederek bu teklifi kabul etmedi.
Pandemi sonrası teklif 1 milyon 750 bin euro'ya düşürüldü.
Sosa bu kez ilk teklif üzerinden görüşmelerin sürmesini istedi.
yönetimi eski teklifin geçerli olmadığını iletti.
Bu gelişme üzerine menajeri İstanbul kulüpleriyle masaya oturdu.
"Trabzonspor'un teklifinden fazlasını verir misiniz" diye sordu.
Yönetim "Olumlu veya olumsuz artık karar verin" mesajı yolladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim... Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim...
17 Ağustos’ta sahaya iniyor 17 Ağustos’ta sahaya iniyor
Fernandes heyecanı Fernandes heyecanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör