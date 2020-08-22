Transferde mutlu son! Flavio resmen Trabzonspor'da

Bordo-mavililer, Brezilya ekibinin 24 yaşındaki yıldızını renklerine bağladı Bu haberi bekleyen Flavio, Trabzon’a gelerek resmi imzaları atacak.

Şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor bu sezon 6. transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bir süredir peşinden koştuğu Flavio transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi kıran kırana pazarlıkların ardından Bahia ile anlaşmaya vardı. Bir süredir bavulu hazır şekilde bekleyen 24 yaşındaki futbolcuyu aldı. Başarılı isim, bordo-mavililer ile el sıkıştıktan sonra takımının Bahia'nın son maçına çıkmamıştı. Ayrıca takım antrenmanlarında da yer almıyordu. Trabzonspor dün bu transferde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi dün akşam saatlerinde Flavio'yu resmen bitirdi. Böylece Jose Sosa, Badou Ndiaye, John Obi Mikel'den boşalan orta sahaya Anders Trondsen'den sonra ikinci takviye yapılmış oldu. Hem ön liberoda hem de merkez orta sahada oynayabilen 24 yaşındaki Flavio müthiş hırslı bir futbolcu. İki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Uzun pasları mükemmel. Agresif oyun yapısıyla rakipleri için göz korkutucu ve kolay top kapabiliyor.





FOTOMAÇ transferde bir kez daha farkını ortaya koydu. Trabzonspor'un Bahia'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio ile anlaştığını günler öncesinden okurlarına duyurdu.



FLAVIO'YU TANIYALIM

Yazarımız Ali Baransel, Trabzonspor'un yeni transferi Flavio'yu onu en yakından tanıyan iki isme sordu. Bahia muhabirleri, Karadeniz ekibinin yeni orta saha oyuncusunu tüm detaylarıyla Ali Baransel'e anlattılar. İşte o ifadeler:



TARAFTAR ONA HAYRAN KALDI-Lucas Cezar Canal do LC Muhabiri

Flavio, Brezilya futbolunda "beyin" dediğimiz 6-8 pozisyonunda oynuyor. Hücuma iyi çıkan, olumlu paslar kullanan ve harika bir oyun görüşü olan Flavio zaman zaman hava toplarında zafiyet yaşayabiliyor. Bahia'ya ilk geldiğinde sağ bek oynayan Flavio, bu pozisyondaki performansıyla çok fazla eleştiri aldı. Ancak geçen yıl gerçek mevkisine döndükten sonra müthiş futbol oynayarak Bahia taraftarının hayranlığını kazandı.



ORTA SAHADA TAM TOP HIRSIZI-Ulisses Jose Gama Bahia Noticias Muhabiri

Flavio, 2018 senesinde Bahia'ya kadro derinliği oluşturmak için transfer edildi. Ancak hırsıyla kendine ilk 11'de yer edindi. İlk dönemde gerçek mevkisi olmamasına karşın sağ bek olarak forma giydi. Bu pozisyonda zaman zaman iyi, zaman zaman ise vasat altında performanslar sergiledi. Ancak geçtiğimiz yıl gerçek mevkisi olan 6-8 pozisyonunda oynamaya başladı. Top ayağındayken çok dengeli. Muhteşem paslarının yanı sıra hücuma da olumlu katkı veriyor. Savunmaya yardım etmeyi seven Flavio, top çalmada oldukça başarılı. Bahia önemli bir oyuncusunu kaybederken, Trabzonspor harika bir transfer yaptı. Kısa sürede Bahia'da taraftarın sevgilisi olan Flavio'nun kişiliği ve oyun yapısıyla Trabzon'da da sevileceğini düşünüyorum.

DİĞER