13 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Seneye bu iş olacak

Seneye bu iş olacak
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, geride kalan sezonda şampiyonluğu Başakşehir'e küçük hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, geride kalan sezonda şampiyonluğu Başakşehir'e küçük hatalarla kaybettiklerini söyledi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu "Göreceksiniz seneye bu iş olacak. Kupa Trabzon'a gelecek" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim... Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim...
17 Ağustos’ta sahaya iniyor 17 Ağustos’ta sahaya iniyor
Fernandes heyecanı Fernandes heyecanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör