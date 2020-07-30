Abdullah Avcı için geri sayım

Trabzonspor yönetimi bugün bir araya gelecek. Yeni sezon planlaması masaya yatırılacak. Kritik toplantı sonrasında Abdullah Avcı’nın resmen açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün önemli bir zirve gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarının masaya yatırılacağı toplantının ana gündem maddesi ise teknik direktör konusu olacak. Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimden bazı isimlerin katıldığı toplantıda Abdullah Avcı ile bir araya gelinirken Avcı'nın yaptığı sunum bir kez de tüm yönetim kurulu üyelerinin önünde gözden geçirilecek. Son dakikada büyük bir değişiklik olmazsa tecrübeli teknik adamın isminin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK

Avcı ile yapılacak sözleşmenin opsiyonlu 3 yıl olacağı kaydedildi. Öte yandan Avcı'nın yönetime verdiği ön raporda stoper ve orta sahaya takviye yapılmasının şart olduğunu vurguladığı belirtildi. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Çimşir görevden ayrılmış ve ligdeki son maç ve Alanya ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz antrenörün, Avcı ile birlikte görevine devam edeceği ve yeni sezonda da yardımcı antrenör olarak kulübede yer alacağı ifade edildi.

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