Trondsen veda etti
Trabzonspor'un renklerine kattığı Anders Trondsen, Rosenborg forması ile son maçına çıktı.
Bordo-mavililerin renklerine kattığı Anders Trondsen, Rosenborg forması ile son maçına çıktı. Trabzonspor taraftarı da 25 yaşındaki futbolcunun performansını merak ediyordu. Asıl mevkisi orta saha olan Trondsen, Rosenborg'un Sarpsborg'u 5-1 yendiği mücadelede sol bekte oynadı.
İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ
Anders Trondsen, birçok farklı bölgede oynayabilme özelliğine sahip. Kariyeri boyunca 7 farklı bölgede oynadı.
NELER YAPTI?
90- En çok topla buluşan oyuncu. 1- Rakip kaleye ceza sahası içinden 1'i isabetli 2 şut attı. 2- Karşılaşma boyunca 2 top kaptı. 1- Rakipleriyle 3 defa ikili mücadeleye girdi, 1'ini kazandı. 1- Karşılaşmada 1 kez pas arası yaptı. 2- Karşılaşmada 2 tehlike savuşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama