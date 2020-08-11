Serkan ve Arda'ya ret

Trabzonspor genç yıldız adayları Arda Akbulut ve Serkan Asan'a gelen transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddetti.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

genç yıldız adaylarınagelen teklifleri bir birreddediyor. KaradenizFırtınası, 21 yaşındakisağ bek SerkanAsan ile 19 yaşındakikaleci Arda Akbulut'agelen teklifleri"Şu anda iki oyuncumuzuda satmayı düşünmüyoruz"diyerekgeri çeviriyor. Bordo-mavililer,iki oyuncuiçin de doğru zamanıbekliyor.