11 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Serkan ve Arda'ya ret

Serkan ve Arda'ya ret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

genç yıldız adayları Arda Akbulut ve Serkan Asan'a gelen transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddetti.

genç yıldız adaylarına gelen teklifleri bir bir reddediyor. Karadeniz Fırtınası, 21 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ile 19 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'a gelen teklifleri "Şu anda iki oyuncumuzu da satmayı düşünmüyoruz" diyerek geri çeviriyor. Bordo-mavililer, iki oyuncu için de doğru zamanı bekliyor.
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