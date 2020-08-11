11 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Casper Hojer bir adım önde

Casper Hojer bir adım önde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

'un listesinde iki sol bek adayı var. Aarhus'lu Casper Hojer Nielsen ve 'li Marlon. Karadeniz ekibi, Marlon ile anlaşmış ancak önceliği Hojer'e verdiği için onu beklemeye almıştı. Marlon'un kulübü Fluminense'den ek talep gelince rota tamamen Hojer'e döndü.

'un listesinde iki sol bek adayı var. Aarhus'lu Casper Hojer Nielsen ve 'li Marlon. Karadeniz ekibi, Marlon ile anlaşmış ancak önceliği Hojer'e verdiği için onu beklemeye almıştı. Bu sürede Fluminense'den ek talepler gelmeye başladı. Fırtına rotasını tamamen Hojer'e kırdı. Aarhus ile de pazarlıkların olumlu yönde gidiyor.
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