Trabzonspor Marlon Rodriguez Xavier transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Rodrigues Xavier'in kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor. Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Fluminense forması giyen Marlon'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada "Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

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