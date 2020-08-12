12 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Marlon Rodriguez Xavier transferini KAP'a bildirdi

Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte yeni sol bek
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

, Fluminense'de forma giyen sol bek 'in kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha bitiriyor. Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Fluminense forması giyen Marlon'un transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada "'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu 'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

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