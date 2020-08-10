10 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Brezilya basını duyurdu! Trabzonspor Nino'nun peşinde

Brezilya basını duyurdu! Fırtına'ya 23'lük Sambacı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Brezilya basını, bordo-mavililerin forması giyen 23 yaşındaki stoper Nino'yu gündemine aldığını yazdı.

Hücumsal anlamda çok iyi bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da savunmada yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirmişti. Stiven Plaza ve Anders Trondsen ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma bloğunu sağlam kurmayı amaçlayan Trabzonspor, rotayı Güney Amerika'ya kırdı.

FIRTINA'YA SAMBACI STOPER!
Trabzonspor yönetimi Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği 'nin Brezilyalı stoperi Nino'yu gündemine aldı.

Brezilya basınında Lance'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor yönetiminin Fluminense'ye ilk teklifinin 2-3 milyon euro civarında olacağı öne sürüldü.

Fluminense'de forma giyen Nino, 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Nino, Criciuma kulübünden 1.1 milyon euro'ya Fluminense'ye transfer olmuştu. 1.88 boyundaki Nino'nun transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterildi.

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