Brezilya basını duyurdu! Trabzonspor Nino'nun peşinde
Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Brezilya basını, bordo-mavililerin Fluminense forması giyen 23 yaşındaki stoper Nino'yu gündemine aldığını yazdı.
Hücumsal anlamda çok iyi bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da savunmada yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirmişti. Stiven Plaza ve Anders Trondsen ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma bloğunu sağlam kurmayı amaçlayan Trabzonspor, rotayı Güney Amerika'ya kırdı.
FIRTINA'YA SAMBACI STOPER!
Trabzonspor yönetimi Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Fluminense'nin Brezilyalı stoperi Nino'yu gündemine aldı.
Brezilya basınında Lance'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor yönetiminin Fluminense'ye ilk teklifinin 2-3 milyon euro civarında olacağı öne sürüldü.
Fluminense'de forma giyen Nino, 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Nino, Criciuma kulübünden 1.1 milyon euro'ya Fluminense'ye transfer olmuştu. 1.88 boyundaki Nino'nun transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama