11 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sosa ile son kez

Sosa ile son kez
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.08.2020

, sözleşmesi sona eren Tangocu ile son bir görüşme daha yapacak. Bu temasın ardından Jose Sosa net kararını açıklayacak.

Fırtına'da Jose Sosa ile tamam mı devam mı bu hafta içerisinde belli oluyor. Bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi biten Arjantinli yıldızın durumu netleşiyor. Karadeniz temsilcisi pandemi öncesi 35 yaşındaki oyuncuya 2 milyon 250 bin euro'luk teklif sunmuştu. Ancak gelirler düşünce da bu rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya çekmişti. Yönetim, Sosa ile bu hafta bu rakam üzerinden son kez masaya oturacak, net kararını bildirmesi istenecek. Bu görüşmenin ardından da Sosa'lı veya Sosa'sız yol haritası belirlenecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Brezilya basını duyurdu! Fırtına'ya 23'lük Sambacı Brezilya basını duyurdu! Fırtına'ya 23'lük Sambacı
Ampadu'da rakipler dişli Ampadu'da rakipler dişli
Ajeti önerildi Ajeti önerildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör