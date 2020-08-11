Ajeti Trabzonspor'a önerildi

Menajerler, Celtic’in ilgilendiği İsviçreli golcü Ajeti'yi Trabzon’a teklif etti. Fırtına, 23 yaşındaki forvetin şartlarını araştırıyor.

Karadeniz temsilcisi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için uğraşırken ilginç bir isim gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Menajerler, West Ham United'ın forveti Albian Ajeti ismini bordo-mavili yönetimin önüne koydu. İngiliz ekibinin 8.7 milyon euro ödeyerek geçtiğimiz sezon Basel'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de istediği süreleri bulamamıştı. West Ham, Ajeti'yi daha fazla forma giyeceği bir kulübe kiralamayı düşünüyor. Celtic, İsviçreli forvetle yakından ilgilenirken, menajerler Trabzonspor için de devreye girdi. Fırtına oyuncunun şartlarını araştırıyor. Kısa süre içinde West Ham United'a kiralama teklifi gidebilir.

AİLECEK FUTBOLCU

Ajeti ailesi tam bir futbolcu fabrikası. Ağabeyi Arlind Ajeti, Vejle'de, ikizi Adonis ise St. Gallen'de forma giyiyor.

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