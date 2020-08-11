11 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ampadu'da rakipler dişli

Ampadu'da rakipler dişli
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Trabzonspor, Newton'ın bağlantılarını kullanıp 'nin genç oyuncusu Ethan Ampadu'yu renklerine bağlamak istiyordu. Ancak iki ekibi Norwich ve Fulham 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

Karadeniz ekibi, Newton'ın bağlantılarını kullanıp 'nin genç oyuncusu Ethan Ampadu'yu renklerine bağlamak istiyordu. Ancak iki ekibi Norwich ve Fulham 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Ampadu'nun kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediği için bu iki teklife daha sıcak olduğu kaydedildi.
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