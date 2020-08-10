Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferine övgü dolu sözler!
Herkes ‘fenomen’ Ronaldo’nun keşfedip, Trabzonspor’un kiraladığı Plaza’yı merak ediyor. Ekvadorlu forvet potansiyeliyle büyük bir sıçrama yapabilir. Ronaldo da yaptığı açıklamada "Videolarını izlediğimde dikkatimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a kadar gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek bir forvet. O benim ilk transferim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Vallodolid'den 2 yıllığına kiraladığı Stiven Plaza futbol kamuoyu için tam bir kapalı kutu ancak öyle bir referansı var ki herkes "O aldıysa tamamdır" diyor. Plaza'yı Ekvador'a kadar gidip alan isim dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olan 'fenomen' Ronaldo. İşte Plaza'nın artılarıyla, eksileriyle tüm özellikleri...
ARTILARI
GÜÇ: Bu yönüyle Ekuban'a benziyor. Kas yapısı çok güçlü.
DAYANIKLILIK: Omuz omuza da yıkılmaz denilen bir oyuncu.
HIZLANMA: Toplu veya topsuz çok çabuk. Yakalanması zor.
ÖNSEZİ: Genç yaşına rağmen pozisyon bilgisi yüksek.
BİTİRİCİLİK: Eksikleri olsa da soğukkanlı bir forvet.
EKSİLERİ
SAVUNMA: Takım savunmasına yeterince yardımcı değil.
İLK DOKUNUŞ: Topu ilk kontrolünde sıkıntı yaşıyor.
ORTA: Kanatlarda da oynayabilse de orta kalitesi düşük.
TOP KAPMA: Top rakipteyken geri kazanma konusunda eksik.
UYUM: Avrupa futboluna henüz adapte olamadı.
KATLANARAK KAZANACAK
Bordo-mavililer, Stiven Plaza ile 2+2 yıllık bir kontrat yaptı. Karadeniz ekibi, Ekvadorlu golcünün kiralık oynayacağı ilk sezonda 620 bin, ikinci sezonda ise 670 bir garanti ücret ödeyecek. Bonservisi alınırsa 2022-23'te 750 bin euro, bir sonraki sezon ise 800 bin euro alacak.
RONALDO NE DEMİŞTİ?
"Videolarını izlediğimde dikkatimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a kadar gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek bir forvet. O benim ilk transferim"
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