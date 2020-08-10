Kankası ikna etti
Norveçli Sörloth, vatandaşı Trondsen’in transferinde büyük rol oynadı. Çocukluk arkadaşına “Burada şov yaparsın” dedi.
Fırtına'nın Rosenborg ekibinden renklerine kattığı Anders Trondsen transferinde Alexander Sörloth'un önemli bir rol üstlendiği kaydedildi. 25 yaşındaki orta saha, bordo-mavili ekipten teklif gelir gelmez arkadaşı Sörloth'u aradı. Süper Lig'in gol kralının, çocukluk arkadaşı olan Trondsen'e "Ben burada nasıl parladıysam aynısını sen de yapabilirsin. Burada şov yaparsın. Trabzon tam bir futbol şehri. Kolay şekilde futbola odaklanabiliyorsun. Çok mutlu olursun" diyerek onu ikna ettiği kaydedildi. Transferi gerçekleşince de Trondsen'e telefon eden ilk kişi Alexander Sörloth oldu.
FARKI DİNAMİZMİ
Karadeniz ekibinin kadrosuna kattığı Anders Trondsen koşu kalitesi yüksek bir isim. İki ceza sahası arasında mekik dokuyor. Oyun kurması, temposu, pas yeteneği ile dikkat çekiyor. Oyun sıkıştığında topla kat ederek adam eksiltmesi de önemli bir diğer özelliği. En olumsuz yanı sık kart görmesi.
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