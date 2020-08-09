Trabzonspor'un Elneny ısrarı sürüyor! Kıran kırana pazarlık
Yeni sezonda orta sahada dinamik oyuncular isteyen teknik direktörü Eddie Newton, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin ismini yönetime verdi. Bordo-mavililerin Arsenal ile kiralama görüşmeleri devam ediyor.
Trabzonspor orta sahadaki önemli isimleriyle yollarını bir bir ayırmıştı. Sezon devam ederken John Obi Mikel ayrılmış, bitiminde de Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi sona ermiş, kaptan Jose Sosa'nın da kontratı tamamlanmıştı. Bordo-mavililer bu bölgeye ciddi takviyeler yapmak istiyor. Bunlardan biri de geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların da en azından 1 sezon daha kiralık olarak istediği Mısırlı ön libero için Trabzonspor da Arsenal ile masaya oturdu. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR
Mohamed Elneny kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Bu sebeple Trabzonspor'un Arsenal ile anlaşması durumunda bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. Karadeniz temsilcisi, sorunsuz bir isim olması sebebiyle Elneny'yi istiyor.
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