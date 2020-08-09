09 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Elneny ısrarı sürüyor! Kıran kırana pazarlık

Fırtına'nın Elneny ısrarı! Kıran kırana pazarlık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Yeni sezonda orta sahada dinamik oyuncular isteyen teknik direktörü Eddie Newton, geride bıraktığımız sezon 'ta kiralık olarak forma giyen 'nin ismini yönetime verdi. Bordo-mavililerin ile kiralama görüşmeleri devam ediyor.

orta sahadaki önemli isimleriyle yollarını bir bir ayırmıştı. Sezon devam ederken ayrılmış, bitiminde de Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi sona ermiş, kaptan 'nın da kontratı tamamlanmıştı. Bordo-mavililer bu bölgeye ciddi takviyeler yapmak istiyor. Bunlardan biri de geçen sezonu 'ta kiralık olarak geçiren . Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların da en azından 1 sezon daha kiralık olarak istediği Mısırlı ön libero için Trabzonspor da ile masaya oturdu. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR
Mohamed Elneny kariyerini 'de devam ettirmek istiyor. Bu sebeple Trabzonspor'un Arsenal ile anlaşması durumunda bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. temsilcisi, sorunsuz bir isim olması sebebiyle Elneny'yi istiyor.

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