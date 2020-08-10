Mendoza için dev kapışma

Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar.

Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Son iki yıldır Amiens forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu için kıyasıya bir yarış var. Bordomavililer, Kolombiyalı futbolcuyu kiralamaya çalışıyor. 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli bulunuyor.

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