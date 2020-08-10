10 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Mendoza için dev kapışma

Mendoza için dev kapışma
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Hem  hem de Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar.

Hem hem de Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Son iki yıldır Amiens forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu için kıyasıya bir yarış var. Bordomavililer, Kolombiyalı futbolcuyu kiralamaya çalışıyor. 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli bulunuyor.

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