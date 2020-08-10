Eddie Newton’a kıymetli hediyeler

Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton eşi Zeliha Kılıç'ın memlekeki Konya Kulu'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton eşi Zeliha Kılıç'ın memlekeki Konya Kulu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Müslüman olan Newton'a Kuran'ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı da bu hediyeler için teşekkürlerini sundu.

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