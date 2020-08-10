10 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Eddie Newton’a kıymetli hediyeler

Newton’a kıymetli hediyeler
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'un yeni hocası Eddie Newton eşi Zeliha Kılıç'ın memlekeki Konya Kulu'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

'un yeni hocası Eddie Newton eşi Zeliha Kılıç'ın memlekeki Konya Kulu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Müslüman olan Newton'a Kuran'ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı da bu hediyeler için teşekkürlerini sundu.

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