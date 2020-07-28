28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme umudu

Nwakaeme umudu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Fırtına'da sakatlığı bulunan 'nin durumu merak ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun kupa finalinde mutlaka sahada olmak istediği kaydedildi.

Fırtına'da sakatlığı bulunan 'nin durumu merak ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun kupa finalinde mutlaka sahada olmak istediği kaydedildi. Teknik direktör Eddie Newton da planlarını Nijeryalı yıldızın oynamasına göre hazırlıyor.

Nwakaeme’den abi desteği haberin devamı

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