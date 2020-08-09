09 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sosa'nın kararı bekleniyor

Sosa'nın kararı bekleniyor
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

, sözleşmesi sona eren 'ya yeni teklifini sunmuştu. İbiza'da ailesiyle birlikte tatilde olan Arjantinli yıldızın cevabı bekleniyor.

, sözleşmesi sona eren 'ya yeni teklifini sunmuştu. İbiza'da ailesiyle birlikte tatilde olan Arjantinli yıldızın cevabı bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun adı kulüpleriyle de anılıyor. Sosa'nın menajeri ve ailesiyle yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği kaydedildi.
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