09 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ezequiel Garay'a ret

Ezequiel Garay'a ret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Menajerler 'a önermişti. Ancak bordomavililer maaşı yüksek olan ve sık sakatlanan oyuncuyu gündemine almadı.

Menajerler 'a önermişti. Ancak bordomavililer maaşı yüksek olan ve sık sakatlanan oyuncuyu gündemine almadı. Teknik direktör Eddie Newton'ın Arjantinli ismi veto ettiği öğrenildi.
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