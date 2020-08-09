09 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Newton'ın kuralları

Newton'ın kuralları
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

temsilcisinde yönetim 'nı kazanan 'a güvenmiş, takımı ona emanet etmişti. Bordo-mavililerin yeni çalıştırıcısı taktiğini belirledi.

temsilcisinde yönetim 'nı kazanan 'a güvenmiş, takımı ona emanet etmişti. Bordo-mavililerin yeni çalıştırıcısı taktiğini belirledi. 47 yaşındaki hoca 4-3-3 olarak takımı sahaya dizmeyi planlıyor, yönetimle yaptığı görüşmede de bu plana uygun nokta atışı oyuncular alınması gerektiğini belirtti. Newton'ın sisteminde her bölgenin önemi büyük. İşte İngiliz çalıştırıcının o planları:

KALECİ: Uğurcan kalırsa ayağını geliştirecek. Giderse ayaklarını iyi kullanan bir eldiven transfer edilecek. Sistem için bu şart.
BEKLER: İki bek dinamik olacak. Takım ataktayken ceza sahası içinde gol arayacaklar.
STOPERLER: Ayaklarına hakim olacaklar. Takım hücumdayken orta saha çizgisine kadar yaklaşacaklar. Soğukkanlı isimler isteniyor.
ORTA SAHA: Koşucu futbolcular tercih sebebi. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacaklar. Pas kalitesi önemli.
FORVET: Pas oyununa katılacaklar. Savunma onların presiyle başlayacak. Gerektiğinde kanatta da oynayacaklar.

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