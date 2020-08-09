Newton'ın kuralları

Karadeniz temsilcisinde yönetim Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton'a güvenmiş, takımı ona emanet etmişti. Bordo-mavililerin yeni çalıştırıcısı yeni sezon taktiğini belirledi. 47 yaşındaki hoca 4-3-3 olarak takımı sahaya dizmeyi planlıyor, yönetimle yaptığı görüşmede de bu plana uygun nokta atışı oyuncular alınması gerektiğini belirtti. Newton'ın sisteminde her bölgenin önemi büyük. İşte İngiliz çalıştırıcının o planları:

KALECİ: Uğurcan kalırsa ayağını geliştirecek. Giderse ayaklarını iyi kullanan bir eldiven transfer edilecek. Sistem için bu şart.

BEKLER: İki bek dinamik olacak. Takım ataktayken ceza sahası içinde gol arayacaklar.

STOPERLER: Ayaklarına hakim olacaklar. Takım hücumdayken orta saha çizgisine kadar yaklaşacaklar. Soğukkanlı isimler isteniyor.

ORTA SAHA: Koşucu futbolcular tercih sebebi. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacaklar. Pas kalitesi önemli.

FORVET: Pas oyununa katılacaklar. Savunma onların presiyle başlayacak. Gerektiğinde kanatta da oynayacaklar.

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