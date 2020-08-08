Anders Trondsen resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Anders Trondsen ile resmen anlaştı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Fırtına oyuncunun kulübüne 950 bin Euro ve bir sonraki satışın kârından yüzde 10 pay verecek.

Trabzonspor, Anders Trondsen ile resmen anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Fırtına oyuncunun kulübüne 950 bin Euro ve bir sonraki satışın kârından yüzde 10 pay verecek. Oyuncuya ise 4 sezon için 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Yapılan KAP açıklamaları şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Oyuncuya ise:

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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