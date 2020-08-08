08 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Anders Trondsen resmen Trabzonspor'da!

Transfer resmen gerçekleşti! Trabzonspor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

, ile resmen anlaştı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Fırtına oyuncunun kulübüne 950 bin Euro ve bir sonraki satışın kârından yüzde 10 pay verecek.

, ile resmen anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Fırtına oyuncunun kulübüne 950 bin Euro ve bir sonraki satışın kârından yüzde 10 pay verecek. Oyuncuya ise 4 sezon için 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Yapılan KAP açıklamaları şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

Oyuncuya ise:

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

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