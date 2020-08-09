09 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır'ın menajeri Trabzon'da

Uğurcan'ın menajeri Trabzon'da
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Uğurcan Çakır'ın 'e transferi her geçen gün hız kazanıyor. 'ın 15 milyon euro'dan başlayan teklifini 22 milyon euro'ya çıkarmasıyla temaslar daha da sıklaştı.

Uğurcan Çakır'ın 'e transferi her geçen gün hız kazanıyor. 'ın 15 milyon euro'dan başlayan teklifini 22 milyon euro'ya çıkarmasıyla temaslar daha da sıklaştı. Uğurcan'ın menajeri Engin Kırkpınar da önceki gün 'a geldi. Yönetimle görüşerek yol haritalarına belirlediler.
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