06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor için Omeruo iddiası

Omeruo iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Nijerya basını, 'de Kasımpaşa'da da oynayan Leganes'li stoper Omeruo'nun Newton'ın kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olduğu yazdı.

Karadeniz temsilcisinin Eddie Newton ile anlaşması üzerine bir dönem 'de forma giymiş birçok oyuncunun adı ile anılıyor. Bunlardan biri de Kenneth Omeruo. Nijerya basını, 'de Kasımpaşa'da da oynayan Leganes'li stoperin Newton'ın kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olduğu yazdı. 26 yaşındaki isim de transfere sıcak bakıyor.
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