06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Önder Bülbüloğlu istifasını verdi

Önder Bülbüloğlu istifasını verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Başkan Önder Bülbüloğlu görevi bıraktı. Bülbüloğlu "Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden, başkan yardımcılığı görevimden ve bağlı kuruluşlardaki tüm sorumluluklarımdan istifa ettiğimi bildiririm" ifadesini kullandı.

Başkan Önder Bülbüloğlu görevi bıraktı. Bülbüloğlu "Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden, başkan yardımcılığı görevimden ve bağlı kuruluşlardaki tüm sorumluluklarımdan istifa ettiğimi bildiririm. Kararı çok önce almama rağmen, kulübümüzün şampiyonluk ve kupa mücadelesine zarar vermemek için ertelemiştim" diye konuştu.
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