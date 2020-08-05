05 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kaptan Sosa masada!

Kaptan Sosa masada!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Karadeniz ekibinin yakaladığı başarılarda hem saha içi hem de saha dışında önemli payı bulunan Jose Sosa kariyeriyle ilgili son kararını vermedi. 35 yaşına geldiği için Estudiantes'e dönüp futbolu, başladığı yerde bırakmayı planlayan Arjantinli yıldızın durumu belirsiz.

Hem Estudiantes, 'un önermeyi düşündüğü maaşa yaklaşamıyor hem de corona virüsü sebebiyle Arjantin'de liglerin ne zaman oynanacağı hala soru işareti. Sezon oynanırken başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir toplantı yaparak maçların bitişini işaret eden tecrübeli kaptan, yönetimle bir araya gelecek. Bu toplantının ardından ailesiyle de konuşacak olan Sosa son kararını verecek.

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