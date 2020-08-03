03 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef Serdar Dursun

Trabzonspor'a gurbetçi golcü!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonzspor'da hedef Darmstadt 98’de forma giyen 28 yaşındaki santrfor . Bordo-mavili yöneticilerin Alman ekibi ile transfer için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek bir forvet arayışı sürüyor. Bordo-mavili takımın ilgilendiği golcüler arasında yer alan için önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetimin, Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da bordomavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

Son dakika: Trabzonspor Eddie Newton ile devam kararı aldı!

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