03 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Newton'a Chelsea'den tebrik!

Newton'a Chelsea'den tebrik!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

, kulüpten ayrılarak 'da göreve başlayan yardımcı antrenör 'ın teknik direktörlük görevine getirilmesi sonucu başarılı hoca için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gelecek sezon 'un teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz teknik adam için eski kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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