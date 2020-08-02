Son dakika: Trabzonspor Eddie Newton ile devam kararı aldı!

Gelecek sezon şampiyonluk için yarışacak Trabzonspor, Teknik direktörlük koltuğunu Eddie Newton'a emanet etme kararı aldı. Eddie Newton gelecek sezon da Trabzonspor'u çalıştıracak.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönündekarar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

EDDIE NEWTON KAP'A BİLDİRİLDİ!

EDDIE NEWTON KİMDİR?

Edward Ikem Newton ya da kısaca Eddie Newton 13 Aralık 1971 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier League kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi üstlenmiş ve iki numaralı teknik adam olmuştur. Futbolcu olarak orta saha pozisyonunda 1990'dan 2001'e kadar Chelsea'de oynamış ve bu kulüpte 1997 FA Cup finalinde golü atmıştır. Ayrıca Eddie Newton, Cardiff City, Birmingham City, Oxford United, Barnet ve Hayes'de profesyonel futbol oynamıştır. 2 kez İngiltere U-21 takımında forma giymiştir. Şuan Trabzonspor'un yeni teknik direktörüdür.

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