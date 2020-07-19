19 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ali Sürmen: Zamanı yanlıştı

Zamanı yanlıştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzon’da tepki çeken yemeği eleştirdi: Kaosu tetikleyecek, yanlış anlaşılacak eylemlerden uzak durulmalı.

Trabzonspor'da kulisleri karıştıran yemeğin yankıları sürüyor. Trabzon Kültür Derneği Genel Sekreteri Erdal Atalay'ın düzenlediği yemeğe, bordo- mavililerin önünü kesmekle suçladığı yöneticisi da katılmıştı. Taraftarın sert tepki gösterdiği yemek hakkında Divan Başkanı Ali Sürmen de açıklamalarda bulundu. Sürmen "Camia olarak, kaosu tetikleyecek, yanlış anlaşılabilecek eylem ve söylemlerde bulunmamak gerekir. Planlaması ve zamanlaması hatalı, 'Bizim dostumuz kişileri ağırlamak' gibi sosyal faaliyetlerden uzak durulması, gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
'da yapılan ve Trabzon Barosu'nun Türk futbolu ile Trabzonspor'a zarar verdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Mehmet Baykan bir yemekte ağırlanmıştı. Yemeği organize eden Trabzon Kültür Derneği Genel Sekreteri Erdal Atalay sert tepkilerle karşılaşmıştı.

İstanbul'da gerçekleşen yemekte başrol oynayan isim TFF Başkan Vekili Baykan'dı. Ancak fotoğraf karesine girmedi.

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