Trabzonspor'un gündemindeki Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Nakamba ile ilgileniyor. Peki, Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro derinliği yaratmak için kolları sıvayan Trabzonspor, Aston Villa forması giyen Nakamba ile ilgileniyor. Taraftarlar Nakamba'nın kim olduğunu, yaşını, kilosunu, oynadığı pozisyonu ve takımları merak ediyor.

MARVELOUS NAKAMBA KİMDİR?

19 Ocak 1994 yılında doğan Nakamba, 177 cm boyunda ve 71 kilodur. Orta saha pozisyonunda oynayan Nakamba'nın Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Zibabveli olan Nakamba genel olarak sol ayağını kullanıyor. Nakamba kariyeri boyunca Bantu, Nancy, Vitesse, Brugge ve Aston Villa formalarını giydi.

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