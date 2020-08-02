02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor 53 yaşında

Fırtına 53 yaşında
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden bugün kuruluşunun 53. yıl dönümünü kutlayacak.

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden bugün kuruluşunun 53. yıl dönümünü kutlayacak. 1911'de temelleri atılan bordo-mavililer 2 Ağustos 1967 tarihinde resmi olarak kurulmuştu. Karadeniz devi bugün sosyal medya hesaplarından kuruluşuyla ilgili paylaşımlar yapacak.
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