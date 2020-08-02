02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor için Sakıb Aytaç iddiası

Sakıb iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

'un transfer listesindeki isimlerden birinin de olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki sol bek geride bıraktığımız sezonda formasıyla 22 maça çıktı.

'un transfer listesindeki isimlerden birinin de olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki sol bek geride bıraktığımız sezonda formasıyla 22 maça çıktı. 1 defa ağları sarstı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sakıb'ın sözleşmesi sona erdi.
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