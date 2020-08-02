02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sheffield zam yaptı

Sheffield zam yaptı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır'a ilk resmi teklif Sheffield United'tan gelmişti. temsilcisinin 15 milyon euro'luk önerisi, bordo-mavili yönetim tarafından düşük bulunduğu için reddedilmişti.

Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır'a ilk resmi teklif Sheffield United'tan gelmişti. temsilcisinin 15 milyon euro'luk önerisi, bordo-mavili yönetim tarafından düşük bulunduğu için reddedilmişti. İngiliz basını, Sheffield'ın Uğurcan'ı çok istediği bu sebeple teklifini güçlendirerek 'un kapısını kısa süre içinde bir kez daha çalacağı kaydedildi. Yeni öneri 20 milyon euro olacak.
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