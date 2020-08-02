02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

"O kupa gelecek"

O kupa gelecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak bu sezon kaçırdıkları şampiyonluk kupasını kısa süre içinde mutlaka şehre getireceklerini söyledi.

'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak bu sezon kaçırdıkları şampiyonluk kupasını kısa süre içinde mutlaka şehre getireceklerini söyledi. 25 yaşındaki başarılı futbolcu "Bu sezon 'nı kazandık. Mutlaka şampiyonluğu da bir gün kazanacağız ve tüm şehir birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.
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