01 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

CAS kararının gerekçesi inceleniyor

CAS kararının gerekçesi inceleniyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Bordo-mavili kulüp, 'ın ret kararı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulüp, 'ın ret kararı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu 'Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men' kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti. CAS'ın resmi sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır. CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2.5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir."
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