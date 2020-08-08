Stiven Mendoza Trabzonspor yolunda!
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız ekibi Ameins’te forma giyen kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı listesine aldı. 28 yaşındaki yıldız ismi kadroya katmak isteyen bordo mavili ekip transferi bitirmek istiyor.
Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer, Amiens forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı gündemine aldı. İki yıldır Amiens forması giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu için kulübüne teklif yapmaya hazırlanan Bordo-Mavili yönetimin uygun bir fiyat oluşması durumunda bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon Amiens forması ile 17 maça çıkan ve 6 gol atmayı başaranm Mendoza, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapsa da sağ kanat ve forvette de forma giyebiliyor.
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