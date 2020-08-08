08 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Stiven Mendoza Trabzonspor yolunda!

Fırtına’ya Kolombiyalı kanat
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , Fransız ekibi Ameins’te forma giyen kanat oyuncusu 'yı listesine aldı. 28 yaşındaki yıldız ismi kadroya katmak isteyen bordo mavili ekip transferi bitirmek istiyor.

çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer, Amiens forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu 'yı gündemine aldı. İki yıldır Amiens forması giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu için kulübüne teklif yapmaya hazırlanan Bordo-Mavili yönetimin uygun bir fiyat oluşması durumunda bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon Amiens forması ile 17 maça çıkan ve 6 gol atmayı başaranm Mendoza, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapsa da sağ kanat ve forvette de forma giyebiliyor.

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