Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan bayram mesajı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarken, kazanılan Türkiye Kupası'nın son derece anlamlı olduğunu söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ağaoğlu, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı hatırlıyorum. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, camiamızın ileri gelenleri ve kulüp çalışanlarımız ile birlikte 13 Ağustos günü tesislerimizde bir araya gelerek bayramlaşmış, birlik ve beraberlik duygusunu tüm yoğunluğuyla hissettiğimiz bir gün yaşamıştık. Bugün kalabalık bir tören yapma imkanından mahrumuz. İçinden geçtiğimiz türbülans, bizleri şimdilerde sıcak kucaklaşmalardan yoksun bırakıyor olsa da bayram mutluluğunu yaşamaktan uzak kalmamalıyız. Trabzonspor camiası olarak bu bayramı, belki herkesten daha mutlu, herkesten daha coşkulu kutlayacağız. Çünkü futbol A takımımız, uzun yıllardır süregelen kupa özlemimize son verdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sene Süper Lig'de vuslata erememiş olsak da kupasız geçen on yılın ardından kazandığımız bu kupa son derece anlamlıdır. Ben bu özel bayram günlerini her türlü özlemin son erdiği bir vuslat zamanı kabul ediyorum. Bu Kurban Bayramı hepimiz için sadece kupa hasretinin son bulduğu değil, dargınların barıştığı, sevenlerin kavuştuğu ve her türlü özlemin son bulduğu bir bayram olsun. Sevgi, saygı, dayanışma ve anlayışın pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçirmek dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"dedi.
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