Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspr, rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından taraftarlar sokaklara akın ederek şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o görüntüler...