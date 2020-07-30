30 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspr, rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından taraftarlar sokaklara akın ederek şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 10:12
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Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazandı.

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Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.

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Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı g��sterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

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Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kupayla en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

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Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.

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